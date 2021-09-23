شاهد تفاصيلها.. 851 وظيفة شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر عدد 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس لإحلال وتوطين السعوديين.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم. وارفاقها في نظام التوظيف.

امتداد التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) في ذات التخصص المراد التقديم عليه. وارفاقها في نظام التوظيف وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريوس. وارفاقها في نظام التوظيف.

أن تكون جميع مؤهلات المتقدم (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) بنظام الانتظام. وارفاقها في نظام التوظيف.

يشترط أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة على وظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس).

أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.

أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المختصة.

مع ملاحظة أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً وعلى المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم.

بعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة الإلكتروني، وبعد استكمال تقديم الطلب يجب على المتقدم الدخول على صفحته الشخصية لرفع جميع المستندات المطلوبة.

على المتقدم متابعة طلبه من خلال موقع الجامعة فقط وذلك بالدخول من خلال رابط (متابعة الطلب) والذي سوف يتم تحديثه باستمرار حسب الإجراءات التي تتخذ على الطلب.

الوسيلة لإبلاغ المتقدمين بنتيجة حالة الطلب وموعد الاختبار العلمي والمقابلات الشخصية للمرشحين تكون من خلال الكلية المختصة مع ضرورة تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً.

وسيكون التقديم لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 19 /02 /1443 هـ الموافق 26/09/2021 م الساعة الثامنة صباحاً وحتى نهاية دوام يوم الأحد بتاريخ 04 /03 /1443 هـ الموافق 10/10/2021 م الساعة الثانية ونصف مساءً وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://selfemp.iau.edu.sa