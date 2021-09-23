” #جولدمان_ساكس”: خام #برنت قد يصل إلى 90 دولار في هذه الحالة

يتوقع “جيف كوري” الرئيس العالمي لأبحاث السلع الأساسية لدى “جولدمان ساكس” وصول سعر خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل في حال كان الطقس في نصف الكرة الشمالي أكثر برودة من المعتاد خلال الشتاء.

ووفقًا لما ذكرته “بلومبيرج”، تعتبر تلك التوقعات أعلى بحوالي 10 دولارات مقارنة مع توقعات “جولدمان ساكس” الحالية لخام برنت.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، توقع البنك الأمريكي أن الشتاء الأكثر برودة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 900 ألف برميل يوميًا.

في حين ذكرت أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم “فيتول” الثلاثاء أن الطقس هو المفتاح لوقف الذعر السائد حاليًا في السوق، وأن الطقس الشتوي الأكثر دفئًا هو الأمل الوحيد لانخفاض الأسعار.