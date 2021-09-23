تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 186.41 ريال

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، بالتزامن مع هبوط “الأصفر” عالميا نتيجة إشارة المركزي الأمريكي بنهاية أسرع للتحفيز.

وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 213.04 ريال (56.81 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 186.41 ريال (49.71 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.78 ريال (42.61 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 124.27 ريال (33.14 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6630 ريالا (1768 دولارا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1491.28 ريال (397.67 دولار).

وعالما، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بأن البنك قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر مع إنهاء العملية بحلول منتصف 2022.

وأظهر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وجود انقسام ما بين الأعضاء حول ما إذا كان من المناسب البدء في رفع معدل الفائدة في العام المقبل، وذلك مقابل توقعاته في يونيو التي أظهرت شبه إجماع حول عدم رفع معدل الفائدة حتى عام 2023.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.8% أو بمقدار 14.30 عند 1764.50 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% إلى 1763.89 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.2% مسجلة 22.63 دولار للأوقية.

فيما زاد سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.4% عند 1004.14 دولار للأوقية، بينما هبط سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.8% مسجلاً 2021 دولارًا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات بنحو 0.2% إلى 93.284 نقطة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في شهر.