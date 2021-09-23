دولياً.. #العراق يقاضي #إيران على تحويل مجاري الأنهار

تعاني حقول ومزارع ديالى العراقية من جفاف شديد يهدد بتدمير محاصيلها، بعد قطع إيران الكثير من إمدادات المياه إلى العديد من المدن العراقية، متسببة في أزمة كبرى بين البلدين.

وتستمر المفاوضات بين البلدين لحل الأزمة، وأعلن وزير الري العراقي مهدي الحمداني في حوار تلفزي، بداية التحرك نحو محكمة العدل الدولية لتطبيق القوانين الخاصة بدول المنبع والمصب، حول نهر دجلة الذي يعدّ بين الأطول في العالم، إذ ينبع من جبال أرمينيا وبحيرات تركيا ليصب في الخليج، وترفده أنهار 4 أخرى منبعها في إيران، وفق “الجريدة” الكويتية اليوم الخميس.

وقال الوزير، إن إيران حولت مجرى نهرين مهمّين، هما الزاب الأصغر، وسيروان قرب ديالى، بعد تحويل مجرى نهر الكارون قرب البصرة.

وأوضح أن 3 وزراء عراقيين أمضوا ساعة ونصف الساعة في جدال شديد مع الإيرانيين في الأسبوع الماضي، لإقناعهم بخطأ تفسير طهران لاتفاقية أبرمها صدام حسين مع شاه إيران في 1975، على الحدود والممرات المائية.