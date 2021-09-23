البنك_المركزي: منح الترخيص لـ 12 مؤسسة مالية منها بنكان رقميان محليان وفرعان لبنكين أجنبيين #عاجل

قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، إن البنك المركزي السعودي – في ظل توجيهات القيادة– يعمل منذ تأسيسه في عام 1952 على القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت، إلى أن البنك المركزي يعمل على دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي سيساهم في مسيرة التنمية، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ، ومن ذلك ما قام به البنك المركزي من مبادرات خلال الفترة الماضية، ومنها: إطلاق المرحلة الأولى من نظام المدفوعات الفورية “سريع” الذي يهدف إلى الارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف أن من ضمن المبادرات إعلان مبادئ المصرفية المفتوحة الذي سيساهم في زيادة المنافسة والخدمات المبتكرة، والكفاءة في الأنظمة المصرفية، بالإضافة إلى منح الترخيص لعدد (12) مؤسسة مالية، منها بنكان رقميان محليان وفرعان لبنكين أجنبيين ومكتب شركة عالمية للخدمات الإكتوارية والاستشارية، وهو ما يؤكد جاذبية الاستثمار في الاقتصاد السعودي والنمو المستقبلي.

ورفع محافظ البنك المركزي السعودي ، باسمه ونيابةً عن منسوبي البنك المركزي؛ التهنئةَ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية.