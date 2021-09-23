“ديربي” جدة أول مباراة على ملعب الفيصل في ثوبه الجديد

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن ملعب الأمير عبد الله بن فيصل سيعود مرة أخرى لاستضافة المباريات، بعد تسعة أعوام من إغلاقه بسبب عمليات التوسعة وإعادة الترميم.

الملعب في ثوبه الجديد سيحتضن مواجهة الاتحاد والأهلي في “ديربي” جدة، وهي المباراة المقرر لها في الأول من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم .

وأن مدرجات ملعب الأمير عبد الله الفيصل أصبحت تتسع الآن لـ27 ألف متفرج بدلاً من 18 ألف، بالإضافة إلى 2400 موقف سيارة و81 شباك تذاكر و60 بوابة إلكترونية و15 غرفة للشخصيات البارزة من الضيوف وأربعة ستديوهات تحليلية وست غرف للمعلقين بالإضافة إلى أن المقصورة الرئيسية تتسع لـ64 شخصاً.

وبات الملعب يضم أيضاً أربع غرف لتبديل الملابس بالإضافة إلى وضع شاشات إلكترونية ضخمة حول الملعب تعد الأكبر على مستوى السعودية.