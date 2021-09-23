بركان جزر الكناري يقذف حمما ورماد سام.. والسلطات تحذر من الأطعمة الملوثة

قذف بركان “كومبري فييخا” على جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري، الحمم في الهواء محدثا انفجارات مدوية صباح اليوم في حين كسا الرماد السام المنطقة المحيطة به.

وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي حيث تسبب سيل الحمم السوداء بتدمير مساكن ومدارس ومزارع مما دفع آلاف السكان للفرار.

وأوضح معهد البراكين في جزر الكناري أن النشاط الزلزالي المصاحب للبركان زاد بشدة خلال الليلة الماضية.

وأجلت السلطات منذ يوم الأحد نحو ستة آلاف من بين 80 ألفا يقطنون الجزيرة.

كما شددت على ضرورة غسل الخضروات وعدم تناول أي أطعمة ملوثة بالرماد السام.