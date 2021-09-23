وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيطالي ويبحثان تعزيز التعاون

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات السعودية الإيطالية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان المبادرات والنتائج المثمرة لعام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام.

حضر اللقاء معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن بن أركان الداود.