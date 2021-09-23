ارتفاع الفضة والبلاتين بعكس الدولار.. والذهب يستقر

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ تخلى الدولار عن بعض مكاسبه التي جناها بسبب تلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) برفع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة لكن الأخبار الإيجابية من إيفرجراند الصينية حدت من الإقبال على حيازة المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1770.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1769.50 دولار.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهر مع استيعاب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي والتصريحات التي تلته من رئيسه جيروم باول بأن التقليص التدريجي لإجراءات التحفيز ليس بعيدا.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز في لندن إن أسعار الذهب استقرت لأن باول لم يفصح عن أي تواريخ محددة لبدء التقليص أو رفع أسعار الفائدة مما محى مكاسب الدولار.

لكنه أضاف “لحين حدوث شيء ملموس أكثر فيما يتعلق باتجاه الدولار، سيتأثر الذهب أكثر بمعدلات الإقبال على المخاطرة أو تجنبها”.

يعتبر الذهب تحوطا من ارتفاع التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق وتراجع قيمة العملة. وترفع زيادة أسعار الفائدة تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 22.82 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1009.01 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2052.68 دولار.