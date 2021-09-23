بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بعكس دبي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الخميس على ارتفاع مواصلة مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، لكن مؤشر بورصة دبي خالف الاتجاه وأغلق على تراجع.

وقال وائل مكارم محلل الأسواق لدى إكسنس إن المعنويات الإيجابية هيمنت على السوق بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

وأضاف أن المركزي الأمريكي أبقى على سياسته النقدية دون تغيير أمس الأربعاء وألمح إلى أن تقليص برنامج شراء الأصول قد يبدأ قريبا دون تحديد موعد بعينه.

تراجعت أسعار النفط لكنها ظلت متجاوزة 75 دولارا للبرميل بعد تزايد الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية مع استمرار ما يواجهه الإنتاج من خليج المكسيك من عراقيل بسبب تبعات إعصارين ضربا المنطقة.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أمس إن أوبك+ تعمل على الإبقاء على أسعار الخام قرب 70 دولارا للبرميل بينما يتعافى الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، مدفوعا بصعود 0.7 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، وبارتفاع واحد بالمئة لسهم مجموعة اتصالات الإماراتية.

قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس إنه سيبدأ تدريجيا في سحب إجراءات تحفيز طرحت العام الماضي للتخفيف من وطأة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وذكر البنك أن نسبة 15 بالمئة من محافظ القروض لدى البنوك استفادت من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط 0.8 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي.

لكن سهم إعمار العقارية ارتفع 2.4 بالمئة بعد أن أعاد مؤسس الشركة إطلاق عرض للاستحواذ الجزئي على الشركة لسحب إدراجها من البورصة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وفقا لبيان صدر اليوم.

جاء العرض بعد سنوات من التراجع في سوق العقارات في دبي والتي تفاقمت بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وزاد المؤشر القطري 0.6 بالمئة مع ارتفاع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات اثنين بالمئة.

والبورصة السعودية مغلقة اليوم بسبب عطلة عامة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة.

وأظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي متعددة الشرائح اليوم.