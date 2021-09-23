انطلاق الدوري المصري بعد مواجهتي ليبيا بناء على رغبة كيروش

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه اليوم الخميس، على تصورات البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني الأول، بشأن إتاحة الفرصة لجميع الأندية للمشاركة المحلية قبل تجمع المنتخب، وذلك بانطلاق الدوري المحلي الممتاز الشهر

المقبل.

وكان كيروش الذي تولى المسؤولية الشهر الحالي قد طلب إتاحة الفرصة للأندية للمشاركة المحلية قبل فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد، انطلاق الدوري الممتاز فور انتهاء فترة توقف أكتوبر المقبل التي تشهد مباراتي مصر مع ليبيا في تصفيات كأس العالم، وما يليها من مباريات لجولة بطولتي الأندية الأفريقية.

تلتقي مصر مع ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 في التاسع من أكتوبر بالقاهرة قبل اللقاء التالي في الجولة الرابعة في بني غازي بعدها بثلاثة أيام.

وقرر الاتحاد أيضا تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور الستة عشر المقررة غدا وبعد غد، على أن تحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق.

يأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام رابطة أندية القسم الأول لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر المقبل، وإقامة ثلاث جولات من البطولة حتى الخامس من نوفمبر بما ينعكس ايجابا على اللاعبين وأيضا إتاحة الفرصة أمام كيروش لاتساع قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم

إلى المنتخب الوطني.