الحكومة اليمنية: يجب تنفيذ #اتفاق_الرياض بالكامل للتصدي للحوثيين

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إنه يجب تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل للتصدي للحوثيين، مضيفا: “الحوثيون استهلكوا الأمم المتحدة في مفاوضات عبثية”

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الحوثيين انتهكوا حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، مستطردا: “نقول للحوثيين إن مأرب أبعد من عين الشمس”.

وتابع: “إيران وجهت الحوثيين بعدم الاتجاه للحل قبل السيطرة على مأرب.. ومأرب فاصلة في المشهد السياسي”.

وقال: “على المبعوث الأممي الجديد ألا يبدأ من الصفر.. المبعوث الأممي الجديد على اطلاع بالأزمة ويجب أن يتعامل بواقعية”.