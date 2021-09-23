تهريب بمساعدة “حزب الله” .. قافلة خامسة من المازوت الإيراني تتجه إلى لبنان

أفادت وكالة “مهر” الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بعبور القافلة الخامسة من صهاريج المازوت الإيراني الحدود السورية إلى لبنان.

ووصلت الثلاثاء القافلة الرابعة وسبقتها الأسبوع الماضي 3 قوافل من المازوت الذي اتفقت ميليشيا حزب الله مع إيران على توريده إلى لبنان.

و قال مدير شركة الأمانة للمحروقات أسامة عليق يوم الخميس الماضي إنه سيتم تفريغ المازوت الإيراني في خزانات الشركة في بيروت والجنوب والبقاع والشمال، على أن يبدأ توزيعه على مستحقيه حسب الأولويات التي حددها حسن نصر الله.

وكان نصر الله قد حدد الأسبوع الماضي موعدا لنقل المشتقات النفطية إلى البقاع اللبناني، وأكد أن كل الرهانات التي شككت في تحقيق الوعد وأملت أن يستهدف الإسرائيليون البواخر، سقطت.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.