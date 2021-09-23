بمشاركة كلية السياحة والفندقة.. افتتاح حديقة السنابل في الطائف

بمشاركة كلية السياحة والفندقة.. افتتاح حديقة السنابل في الطائ

بشالات خضراء وأعلام خفاقة، بدت أمانة محافظة الطائف فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني السعودية 91 بافتتاح حديقة السنابل في السيل الصغير بمشاركة الجهات الحكومية و كلية السياحة والفندقة بالطائف.

وافتتح وكيل محافظة الطائف الأستاذ ناصر السبيعي، وأمين أمانة المحافظة الدكتور أحمد القثامي الحديقة التي تضاف لمصائف المحافظة والتي تضم مرافق ترفيهية ومسطحات خضراء وممشى رياضي.

وصاحب فعاليات الافتتاح الذي جاء متزامنا مع يوم البلاد الوطني أهازيج وطنية ورقصات فلكلورية ورقصة العرضة السعودية التي شارك بها المسؤولون الذين عبروا عن امتنانهم بهذه المناسبة التي تأتي في يوم عظيم وخالد لكل السعوديين وهو اليوم الوطني الواحد والتسعون.

ويهدف افتتاح الحديقة التي اطلق عليها حديقة “السنابل” إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى ممارسة الرياضة وهي الأهداف التي تأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030. وجهود امانة الطائف لتحسين المشهد الحضري

حيث شاركت لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل الصغير بالفعاليات ضمن الشراكة المجتمعية مابين الامانة واللجنة

وشارك في إدارة الفعالية التي استغرقت ساعات، أكثر من عشرين طالباً متدرباً بكلية السياحة والفندقة بالمحافظة وهي الكلية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والتي تهدف إلى “تأهيل وتخريج كوادر وطنية لديها الخبرة الكافية والعالية في العمل السياحي والفندقي وأدارة الفعاليات”.