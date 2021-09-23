فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع الترويكا مع وزير الخارجية الأمريكي

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري بين ترويكا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

حضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.