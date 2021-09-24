وصول شحنة وقود إيراني إلى مليشيات #حزب_الله اللبناني

نقلت قناة موالية لحزب الله اللبناني الارهابي، على تليغرام في وقت مبكر اليوم الجمعة، عن الميليشيا اللبنانية، وصول ثاني سفينة محملة بالمازوت من إيران إلى ميناء بانياس في سوريا، مساء أمس الخميس.

وتقول الميليشيا المتحالفة مع إيران، إن شحنات الوقود ستخفف أزمة الطاقة الطاحنة في لبنان، بينما قال رئيس وزراء البلاد نجيب ميقاتي إن الشحنات تمثل انتهاكاً لسيادة البلاد.

وتخضع سوريا وإيران لعقوبات أمريكية.

وفي 16 سبتمبر الجاري وصل عدد من صهاريج الوقود الإيراني إلى سهل البقاع اللبناني، من سوريا وسط استعراض كبير بالأسلحة من أنصار حزب الله.