أسلحة صينية وإيرانية تشعل المعارك في تيغراي الإثيوبي

تتدفق الأسلحة الصينية والإيرانية على إقليم تيغراي في إثيوبيا، الذي يشهد صراعاً أودى بآلاف المقاتلين والمدنيين وتشريد أكثر من 1.7 مليون شخص.

ونقل موقع “الحرة” اليوم الجمعة، عن “ناشيونال إنترست”، أن الأسلحة الإثيوبية التي تُهيمن عليها معدات سوفييتية، وروسية، وأوكرانية، تعززت أخيراً بأسحلة صينية بما فيها أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الثقيلة، وطائرات دون طيار تتطابق مواصفاتها بشكل وثيق مع النوع الذي تصنعه وتستعمله إيران من نوع “مهاجر 6”.

و”مهاجر-6″، طائرات دون طيار استخدمتها طهران منذ الثمانينيات، لأداء مهام مراقبة باستخدام جهاز استشعار كهربائي بصري من نوع “غيمباليد” وتنفيذ ضربات بقنابل دقيقة من طراز “قاسم-1”.