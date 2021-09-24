شاهد التفاصيل: #وظائف في مجال التمريض بمدينة الملك فهد الطبية

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن توفر وظائف شاغرة في مجال التمريض لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وقالت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية:

فني تمريض- دبلوم تمريض.

أخصائي تمريض – بكالوريوس تمريض.

أخصائي تمريض أول – ماجستير تمريض.

ومن ضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة الإلمام باللغة الإنجليزية واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات ذات العلاقة وأن يكون لائقاً طبياً.

أن يكون مصنف من هيئة التخصصات الصحية السعودية مع معادلة التعليم في حال الحصول على مؤهل من خارج المملكة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط: https://www.kfmc.med.sa

وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ 14 / 2 / 1443 هـ.