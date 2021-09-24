طالبان: لا نطالب بتسلّم أشرف غني

قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، صباح اليوم الجمعة إن حكومة طالبان لا تعتزم المطالبة بتسليم الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني إنما تطالب بإعادة أموال البلاد.

وقال مجاهد في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء: لا نطالب بتسليم أشرف غني، لكن أشرف غني سرق أموال البلد ونطلب رد هذه الأموال إلى المصرف وهذا حق الشعب ومصارفنا لكن أشرف غني نفسه لا نفعل به شيئاً، الأموال من حق الناس ولا يجب عليه أن يأخذها”.

وأكد مجاهد تعيين الحركة المتحدث باسمها سهيل شاهين مندوباً لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن كابول لم تتلق حتى اللحظة جواباً من المنظمة الدولية.

وأضاف “لو عين سهيل شاهين في الأمم المتحدة لتمثيلنا، من المعلوم أنه سيسعى لتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا ومع داعش في المنطقة لتمكين العلاقات والسعي لاستمرار العلاقات، وهذا إن شاء الله أول أعمالنا في الأمم المتحدة”.

وأكد مجاهد رغبة حكومة طالبان في مساهمة روسيا في إعادة إعمار أفغانستان وتنفيذ المشاريع الاقتصادية، ورحب في نفس الوقت بالمساعدات من جميع الدول.

وقال مجاهد، رداً على إمكانية روسيا مساعدة أفغانستان: لا أعلم المشاريع المحددة، لكن تستطيع الشعوب المختلفة مساعدتنا، وروسيا أيضا تستطيع أن تساعدنا بمشاريعها الاقتصادية في أفغانستان والتجارية وباستثمار أموالهم في أفغانستان.