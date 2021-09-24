بعد تعليق العمل بالدستور التونسي.. #قيس_سعيّد يعلن حكومة جديدة

نقلت صحيفة “الشروق” التونسية، عن مصادر متطابقة أن الرئيس قيس سعيد، سيعلن اليوم الجمعة تركيبة الحكومة الجديدة، وتعيين وزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين رئيساً لها.

وأضافت المصادر، أن أغلب الوزراء سيتغيرون، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية تولى منصبه بعد 2011، ومعروف بعلاقاته الدولية المالية.

ويُذكر أن الرئيس قيس سعيّد علق منذ يومين العمل بالدستور التونسي الذي اعتمد في 2014، وأبقى فقط على العمل بتوطئته وبالفصلين الأول والثاني منه، والأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية التي اتخذها، منذ 25 يوليو الماضي.