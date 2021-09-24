مصر توافق على اعتماد لقاح جديد

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الجمعة أن مصر وافقت على استخدام لقاح “سبوتنيك لايت” ذي الجرعة الواحدة للوقاية من فيروس كورونا، على أراضيها.

وأشار الصندوق في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إلى أن لقاح “سبوتنيك لايت”، الذي يعتبر الجرعة الأولى من لقاح “سبوتنيك في”، سيساهم لدى استخدامه في حملة التطعيم بمصر، “في تكوين مناعة القطيع بسرعة أكبر في أكبر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، الذي يعيش فيه أكثر من 100 مليون نسمة”،بحسب قناة”أر تي عربية”الروسية.

وذكر البيان أن هيئة الدواء المصرية سجلت لقاح “سبوتنيك في” في مصر في شباط/فبراير الماضي، مضيفا أنه تمت الموافقة على “الاستخدام الطارئ” للقاحين الروسيين.

وتسلمت مصر أول دفعة من لقاح “سبوتنيك في” الروسي في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وحتى العشرين من شهر آب/أغسطس الماضي، تسلمت مصر أكثر من 21 مليون جرعة من لقاحات متعددة.

وتستعد مصر لإنتاج اللقاح المصري فاكسيرا – سينوفاك المضاد لفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 5 ملايين جرعة من هذا اللقاح خاصة أن البلاد تمتلك مواد خام تكفي لإنتاج 14 مليون جرعة، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.