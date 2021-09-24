تحسبا لهجوم الناتو.. تدريبات عسكرية روسية في البحر الأسود

أجرت البحرية الروسية تدريبات عسكرية في البحر الأسود، بعد يومين على انطلاق مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، بمشاركة آلاف من الجنود.

وأعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي اليوم الجمعة أن العديد من السفن الحربية الروسية أطلقت نيران مدفعية وصواريخ.

وأشار مكتب الأسطول إلى أن هذه التدريبات العسكرية في البحر الأسود شهدت مشاركة الوحدات المتمركزة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

وذكر المكتب أن التدريبات شاركت فيها أيضا أكثر من 20 سفينة وغواصات وطائرات عمودية، ومقاتلة.

وفي الأشهر الأخيرة، تجددت التوترات بين روسيا والغرب على خلفية إجراء العديد من المناورات العسكرية من الجانبين.

وتجري قوات من حلف الناتو حاليا تدريبات عسكرية في غرب أوكرانيا.

وفي نفس الوقت، يشارك نحو 12 ألفا و 500 جندي من 11 دولة عضو بالحلف في مناورة عسكرية أخرى تشمل جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك منطقة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم على البحر الأسود.