“زهية”.. لاجئة سورية تستعيد عافيتها بدعم من “مركز الملك سلمان”

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم خدماته للاجئين، زهية عبد الحق، النازحة السورية، إحدى تلك المستفيدات من خدمات المركز، تروي قصتها وكيف استعادت عافيتها.

عانت “زهية” وهي لاجئة سورية تبلغ من العمر 67 عاماً، من التنقل من بلدة لأخرى أثقلها كثيرا، حتى وصل بها الحال لاجئة إلى بلدة عرسال، وبسبب كثرة التنقل تعرضت لآلام شديدة في المفاصل.

علمت بعد فترة من استقرارها بمنطقة عرسال بالمركز الصحي هناك من طريق أحد جيرانها، وبشكلٍ سريع قررت زيارة المركز لمقابلة الطبيب خالد الحجيري الذي أوضح لها أنها تعاني من تآكل في غضروف الركبة بالإضافة لمتلازمة نفق الرسغ الأيسر.

وبعد عدة جلسات وجدت أن هناك تحسناً كبيراً مع الخطة العلاجية التي وضعها الطبيب، وتم تقديم الإرشادات لها لتواظب على الاستمرار بالعلاج ومراجعة المركز أسبوعيا للاطمئنان على حالتها،

ويقدم مركز عرسال الصحي خدماته الطبية والصحية للاجئين السوريين في بلدة عرسال في لبنان، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.