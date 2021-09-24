مستشار رئيس وزراء باكستان يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني.. ويؤكد: دفاع باكستان هو دفاع السعودية

أقام مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشئون الشرق الأوسط والوئام بين المذاهب رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي مؤتمراً في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت عنوان (العلاقات الباكستانية السعودية بين الماضي والحاضر ـ ودفاع المملكة العربية السعودية هو دفاع باكستان ودفاع باكستان هو دفاع المملكة).

حضر الاجتماع رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي كضيف شرف ووزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري ومستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية سعادة الأستاذ نواف بن سعيد المالكي وعدد من كبار المسئولين الباكستانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمدين لدى باكستان، وعدد غفير من كبار الصحفيين والشخصيات الدينية والسياسية.

واستهل الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي المؤتمر بكلمة افتتح بها المؤتمر بتقديم التهاني إلى حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة احتفالات اليوم الوطني، وأثنى على العلاقات الأخوية العميقة التي تربط كل من باكستان مع المملكة منذ تأسيسها، وهنأ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على نجاح موسم حج 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى.

كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة. وأثنى على العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين، وأكد على أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030م، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الرشيدة من أجل حل قضايا الأمة الإسلامية وقضايا المسلمين حول العالم. وأضاف بأن المملكة وباكستان تتمتعان بمواقف متحدة على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية.

من جانبه تقدم الشيخ طاهر محمود الأشرفي بأحر التهاني إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وقال إن دفاع المملكة العربية السعودية هو دفاع باكستان ودفاع باكستان هو دفاع المملكة.

وأشاد بالدور القيادي الذي يؤديه مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ في العالم العربي والإسلامي كافة، مؤكداً بأن خادم الحرمين الشريفين هو قائد الأمة العربية والإسلامية، كما هنأ مقامه الكريم على نجاح موسم حج 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى.

كما أثنى على رؤى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ لاسيما رؤية المملكة 2030م.

وأكد “الأشرفي” بأن العلاقات الباكستانية السعودية علاقات مميزة للغاية لأنها مرت من مراحل متغيرة عبر التاريخ وأثبتت بأن الشعب الباكستاني والسعودي هما في الحقيقة قلب واحد ينبض في جسدين، وأثبتا أيضاً بأنهما يقفان مع بعضهما البعض متكاتفين في جميع المحافل الدولية والإقليمية لما يتمتعان به من مواقف موحدة على كافة المستويات.

كما أثنى بوقوف المملكة إلى جانب باكستان في جميع المحن سواء بتقديم المساعدات الإنسانية الفورية للشعب الباكستاني في أوقات المحن والكوارث الطبيعية، أو بتقديم الدعم المالي والتسهيلات النفطية لباكستان لمساعدتها في التغلب على أزماتها الاقتصادية، إضافة إلى دعم مواقف في المحافل الدولية لإبعاد كافة العوائق التي تعترض طريق باكستان من وقت لآخر. وأكد بأن خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله تعالى ـ وولي عهده الكريم.

من جانبه؛ أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي إن هذا المؤتمر وفي هذا اليوم المبارك، يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين البلدين الشقيقين. وأشاد بالاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الأوساط الحكومية والشعبية لإبراز العلاقات الأخوية التي تربط حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها مع جمهورية باكستان الإسلامية، وبين أن إسهامات خادم الحرمين الشريفين في تعزيز هذه العلاقة لا مثيل له مؤكداً أن الجميع يعرف اهتمامه ـ حفظه الله ـ بباكستان والمودة التي يكنها لهذا البلد وشعبه الشقيق. وقال إن العلاقات السعودية الباكستانية علاقات أخوية متجذرة ذات تاريخ وثقافة مشترك، ونأمل في أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والازدهار لتصل إلى أبعد الحدود.

وتقدم وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري بأحر التهاني إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وتطرق خلال الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر إلى إبراز العلاقات الباكستانية السعودية وما تتمتع به من أخوة ومحبة اجتازت جميع اختبارات التاريخ بنجاح، وأثنى على الدور القيادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة من أجل تقدم الأمة الإسلامية وازدهارها وحل قضاياها على كافة المستويات. وأكد على أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030م، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تقدم مستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف بأحر التهاني إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وأثنى بالمواقف الموحدة لكل من باكستان والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ابتدءاً من قضية فلسطين وإلى قضية كشمير مروراً من أفغانستان إضافة إلى كافة القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، وأكد على أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030م، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاة للبلدين والشعبين الشقيقين مع تطوير التعاون الأمني بين البلدين على كافة المستويات.

وأشاد بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الرشيدة من أجل حل قضايا الأمة الإسلامية وقضايا المسلمين حول العالم.