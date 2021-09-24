مع زيادة التبرع الطوعي إلى 90%.. “الصحة” تنفذ حملات جديدة خلال اليوم الوطني

تواصل الصحة جهودها لرفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وفي هذا السياق أعلنت الصحة عن زيادة التبرع الطوعي بالدم حيث يقترب من تحقيق نسبة 90٪.

كما قامت الصحة بتنفيذ 1137 حملة للتبرع بالدم خلال العام 2020، وذلك في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتسعى الصحة من خلال هذه الحملات إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الإحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

ومشاركة من الصحة في الاحتفال باليوم الوطني 91، تعتزم الوزارة إطلاق عدة حملات للتبرع بالدم في العديد من مدن المملكة وفي مواقع مختلفة تشمل أماكن الفعاليات.

كما تأتي كذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة أثناء إقامة بعض مباريات الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك من خلال عربات التبرع بالدم المتنقلة، إضافةً إلى حملات للتبرع بالدم بمبادرة من عدد من الجمعيات المتخصصة، وكذلك الجاليات المقيمة بالمملكة.