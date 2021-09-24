بحضور وزراء.. سفير المملكة بالقاهرة: نحتفل بكل فخر بعزة وطن يسير في طريق التنمية المستدامة

احتفلت السفارة السعودية في مصر، باليوم الوطني السعودي 91، بحضور سفير المملكة بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، بحضور أعضاء الحكومة المصرية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار الشخصيات.

وقال في كلمته بمناسبة الاحتفال: “نتشارك الاحتفاء باليوم الوطني 91، اليوم الذي توحدت فيه إرادة شعب أبي بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه”.

وأضاف: “اليوم وضعت اللبنة الأولى لدولة حديثة أساسها العدل والتسامح والسلام استنادا إلى كتاب الله وسنة رسوله”، متابعا: “بلادنا الغالية التي أعزها الله بخدمة الحرمين الشريفين ودأب ملوكها البررة على إعلاء راية الدين الحنيف في سبيل خدمة الوطن والمواطن وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الأمن والسلم الدوليين”.

واستكمل: “إننا نحتفل اليوم بكل فخر واعتزاز وشموخ بعزة وطن يسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة بقيادته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعضده ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله”.

وواصل: “وطن يرتقي بسواعد أبنائه الذكية يحركه طموحه يصل عنان السماء يأبى إلا أن يكون في طليعة الصفوف في كافة المجالات مستثمرا أغلى ثرواته المتمثلة في الشعب السعودي العظيم”.