أكثر من 250 دراجة نارية يرفعون راية ‏المملكة إحتفاءاً باليوم الوطني 91

نظم فريق رياض بايكرز للدراجات النارية وفرق الرياض مسيرة اليوم الوطني 91 بمشاركة 300 دراجة نارية تجوب دوار سارية العلم بالدرعية بتغطية امنية من المرور والدوريات والدفاع المدني والاسعاف برعاية صاحب السمو محافظ محافظة الدرعية وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة تطوير بوابة الدرعية ومركز التاهيل الشامل للذكور بالدرعية وتحت اشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

وكان الاحتفال بالنادي الاجتماعي بالدرعية التابع للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي فتحت ابوابها للمشاركة بهذه المناسبة.

حيث تخلل البرنامج بالساحة الخارجيه للمركز على العرضه السعوديه وعرض مسيرة الدراجات الناريه والتي نالت على استحسان واعجاب زوار الحفل والاستمتاع بالعرض المميز من قبل فريق رياض بايكرز وفرق اخرى أيضا تخلل البرنامج مجموعه من الأركان ركن الفنانين التشكيليين.

بعد ذلك بدأ الحفل الرئيسي بالسلام الملكي السعودي وبعدها آيات من ذكر الله العظيم وكلمة قائد المسيرة رئيس فريق رياض بايكرز الكابتن عبدالرحمن خواجي الشريف واشتملت الفقرات المميزه لمودل اطفال وقصائد شعريه وابريت هي لنا دار للفنان عبدالله ال محمد واحيا الحفل الغنائي الفنان احمد المهندس.

واختتم الحفل بتكريم الجهات الرسمية المشاركة والراعي الرسمي مستشفى الحمادي والمشاركين والداعمين ‏لنجاح مسيرة واحتفال اليوم الوطني 91.

‏والجدير بالذكر أنه تم تشكيل علامة ال 91 بالدراجات النارية في ساحة العلم بالدرعية واطلقت 1600 بالونة باللون الاخضر والابيض بمشاركة رؤساء فرق الدراجات النارية بالرياض.