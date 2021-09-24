بالصور.. أرض وسماء حفر الباطن تشهد فعاليات احتفالات اليوم الوطني 91

شهدت محافظة حفرالباطن احتفالات اليوم الوطني 91 للمملكة حيث عمّت الاحتفالات أرجاء المحافظة وتزينت الشوارع والطرق بأعلام المملكة وصور ولاة الأمر – حفظهم الله – وتفعيل الشاشات الإلكترونية بهوية اليوم الوطني – هي لنا دار – كما شهدت الاحتفالات هذا العام تفاعل كبير من المواطنين بالمحافظة.

وتنوعت الفعاليات هذا العام حيث بدأ الحفل الرسمي الذي أقيم تحت شعار “هي لنا دار” بمنتزه الشمال بعزف النشيد الوطني وأوبريت “هي لنا دار”.

كما أضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة وأبهرت الجميع بأشكالها وألوانها ، كما تضمنت الفعاليات مسيرة راكبي الخيل ودراجي حفر الباطن.

شمل الاحتفال أيضاً على عدة فعاليات أخرى من بينها قسم الرسم والتصوير الفوتوغرافي والعزف الموسيقى المنفرد الذي شهد مشاركات متميزة من شباب المحافظة.

وضمت الاحتفالات الوطنية وأركان ترفيهيه للأطفال ومنطقة للمأكولات ، بالإضافة لعربة هدايا اليوم الوطني.

حيث تم توزيع الهدايا على المواطنين في بعض المنتزهات الآخرى لتخفيف التزاحم في موقع الاحتفال.

وشهدت مناطق الاحتفالات تواجد مسؤولي أمانة محافظة حفرالباطن من أجل متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفحص الحرارة وتجنب الازدحام لحماية المجتمع من فيروس كورونا.