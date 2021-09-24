خسائر فادحة للحوثيين في جبهة مأرب

أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أن الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل كبّدوا مسلحي ميليشيا الحوثي المتمرّدة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

واضح دبوان أن “المعارك ما تزال مستمرة في كافة المحاور وسيكون النصر حليف القوات المسلحة وأحرار اليمن”، بحسب ما نقل موقع الجيش اليمني “سبتمبرنت” الإخباري.

وقال العميد دبوان في تصريح من الخطوط الأمامية جنوب مأرب، إن “جثث قتلى ميليشيا الحوثي تملأ الشعاب والوديان، فضلاً عن المعدات والآليات التي دمّرتها نيران الجيش وغارات تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وأضاف أن “ميليشيا الحوثي في أضعف حالاتها وباتت تدفع بمشرفيها لتصفية جرحاها وقتل عناصرها التي تفر من ميدان المعركة، مطمئناً الشعب اليمني بأن أذناب الفرس لن يطأوا أرض مأرب ولن يعودوا من أطرافها سوى جثث هامدة”.