بالصور.. سفارة المملكة في قرغيزستان تحتفل بيوم الوطن 91

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية القرغيزية حفل استقبال كبير في العاصمة القرغيزية بشكيك مساء أمس الأول الخميس 16/2/1443هـ الموافق 23/9/2021م.

وقد شهد هذا الحفل حضوراً رفيع المستوى وعلى رأسهم معالي السيدة / جيلديزباكاشوفا نائبة رئيس مجلس الوزراء القرغيزي وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وعدد من مسئولي مكتب رئاسة الجمهورية وأعضاء البرلمان والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الجمهورية القرغيزية ومفتي الإدارة الدينية.

وكذلك عدد من نخبة المجتمع القرغيزي والصحفيين والأكاديميين ومن أساتذة الجامعات المختلفةوحضور عدد من المواطنين السعوديين المتواجدين في قرغيزستان وكافة أعضاء السفارة.

والقى سعادة السفير إبراهيم الراضي كلمة ترحيبيه بهذه المناسبة الوطنية ورفع سعادته من خلال كلمته أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم.

كما عبر عن شكره لمعالي السيدة/ جيلديزباكاشوفا لحضورها وشكر جميع المدعوين وأثنى سعادته على العلاقات الثنائية.

وأشاد بحرص القيادة الرشيدة والمسؤولين في الجمهورية على تعزيز التعاون مع المملكة في كافة المجالات.

ومنوهاً في الوقت نفسه الى اهتمام المملكة بالأواصر الأخوية بين البلدين وتطلعها الى علاقاتبناءه تخدم مصالح الشعبين.

ومن ثم القت نائبة رئيس مجلس الوزراء كلمة أشادت فيها بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وإلى علاقات بناءه تخدم مصالح الدولتين.

وتجدر الإشارة في هذا السياق الى أن السفارة لاحظت ان الحفل حظي بتقدير الحاضرين الذين أعربوا عن فرحتهم وتهانيهم بهذه المناسبة وأن يحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها وأن تنعم دائماً بالتقدم والازدهار.