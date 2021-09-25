استمرار التقديم على الوظائف الشاغرة في #الطيران_المدني #وظايف_شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس مع توفر الخبرة.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:
كبير المحللين الاقتصاديين: درجة البكالوريوس في تخصص المالية، الاقتصاد وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
أخصائي السياسات الاقتصادية: درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد، الهندسة الصناعية، العلوم المالية وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
أخصائي الأنظمة الاقتصادية: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، إدارة الأعمال
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
كبير أخصائي السياسات الاقتصادية: درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد، الهندسة الصناعية، العلوم المالية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
كبير أخصائي الأنظمة الاقتصادية: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، إدارة الأعمال
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
كبير المحللين الاقتصاديين: بكالوريوس هندسة صناعية أو العلوم المالية أو اقتصاد او إدارة اعمال وخبرة لا تقل 3 والحد الأقصى 5 سنوات.
كبير اخصائي الجدولة والخانات الزمنية: بكالوريوس إدارة طيران وخبرة لا تقل 3 والحد الأقصى 5 سنوات.
وسيتم التقديم على الرابط التالي:
https://careers.gaca.gov.sa/ar/job-search-results/?
وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب