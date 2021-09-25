عداد_كورونا: 232 مليون إصابة والوفيات تقترب من 5 ملايين

اقتربت حصيلة إصابات كورونا المستجد من تسجيل 232 مليون حالة على مستوى العالم منذ ظهوره قبل نحو عامين، وسجلت الإصابات 231893647 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4751259 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 208486836 حالة.

كورونا في الصين

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 10 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تقرير يومي، إن 8 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس تم تسجيلها في هيلونججيانج، وحالتين في فوجيان، أمس الجمعة، مضيفة إنه لم تسجل أي وفيات متعلقة بالمرض.

كورونا في كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة مكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 3273 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 298402 حالة.

فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 2441 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كورونا في بريطانيا

وفي المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس الجمعة، 35623 إصابة جديدة بكورونا و 180 وفاة.

وأشارت الوزارة البريطانية، في بيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7601487 حالة، فيما بلغت مجموع الوفيات 135983 حالة.

كورونا في ايطاليا

وفي إيطاليا، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 3797 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4.65 ملايين إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130603 حالة.

كورونا في المكسيك

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، امس الجمعة، تسجيل 10139 إصابة جديدة بالفيروس و564 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3619115 حالة.

فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 274703 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.