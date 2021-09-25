عضو بمجلس السيادة: #السودان بحاجة لتحديد موعد جديد لتسليم السلطة للمدنيين

قال عضو مدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أمس الجمعة، إن موعد تسليم قيادة المجلس، أعلى سلطة في البلاد، من الجيش إلى المدنيين لا يزال غير واضح ويتطلب نقاشاً وفتوى قانونية جديدة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، وصف عضو المجلس والصحافي السابق محمد الفكي سليمان، العلاقة بين الأعضاء المدنيين والعسكريين بالمجلس بأنها ليست بخير، مضيفاَ أن اجتماعات مشتركة بشأن عدة موضوعات لم تتوصل إلى توافق في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مناقشات سياسية وفتوى من وزارة العدل لتحديد موعد لتسليم السلطة.

وقال سلميان إن الهدف من هذا هو إنتاج وضع سياسي يتحكم فيه المكون العسكري، معتبراً أن هذا غير مقبول. وأضاف أن على أعضاء مجلس السيادة العسكريين تقبل النقاش والانتقادات.

كما أكد سليمان أن تسليم السلطة للمدنيين ليس شيئاَ ثانوياَ، مشيراً إلى أنه يفضل اقتراحاً بأن يتم ذلك في نوفمبر.

وحدد الإعلان الدستوري، المُوقع في أعقاب انتفاضة 2018-2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، موعداً لتسليم قيادة مجلس السيادة في مايو 2021، غير أن اتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر عدل المواعيد بشأن تسليم السلطة دون تحديد تاريخ جديد.