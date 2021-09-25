فلكية جدة:«القمر» يقترن بالثريا في سماء #السعودية.. الليلة

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة انه ييرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 ولبقية الليل القمر الأحدب المتناقص قرب عنقود نجوم الثريا على قبة السماء وهو أول اقتران بينهما في فصل الخريف هذا العام.

القمر الأحدب و الثريا سيزينان الأفق الشرقي حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر – بالنسبة للراصد – ولكن الثريا لن تكون مشاهده بسهولة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في السماء إضافة لوجود القمر ولكن يمكن رؤية الثريا بسهولة عبر المنظار أو عند التقاط الصور.

عنقود الثريا والذي يعرف ايضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم يشبه نجوم الدب الأصغر إلا انه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا يزين ليالى فصل الشتاء.

من ناحية أخرى سوف يرصد أسفل القمر بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق نجم الدبران الاحمر ولن يواجه الراصد مشكلة في رؤية هذا النجم الدبران، وسيكون الجزء المضيء للقمر يشير باتجاه الدبران علما بأن الجانب المضيء للقمر الأحدب المتناقص دائما يشير إلى اتجاه حركته نحو الشرق أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

نجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس، وبحسب القياسات الحديثة فإن الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز و الغبار منذ حوالي 100 مليون سنه مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس.

بالرغم أن القمر والدبران والثريا تتحرك نحو الغرب عبر السماء فذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، ويمكن ملاحظة ذلك بتحديد مكان القمر بالنسبة للدبران هذه الليلة ورصد موقعه يوم غدا الأحد سيلاحظ أن القمر أصبح أقرب للدبران مقارنة بهذه الليلة.