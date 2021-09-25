من بينهم كونتي وفالفيردي.. مدربون بـ”الجملة” يرفضون تدريب #النصر

أشارت تقارير صحافية سعودية نشرت اليوم السبت، إلى أن العديد من المدربين العالميين تلقوا عروضاً من نادي النصر، لخلافة البرازيلي مانو مينيزيس، لكنهم أجابوا بالرفض.

المدربين الذين دخلت إدارة مسلي آل معمر في مفاوضتهم هم كل من مدرب برشلونة الأسبق الإسباني أرنستو فالفيردي، والإيطاليين أنطونيو كونتي وأندريا بيرلو، والفرنسي رودي غارسيا، والكرواتي زالاتكو داليتش، والسويسري لوسيان فافر، والبرتغالي باولو فونسيكا، والإسباني كيكي فلوريس.

وبحسب مصادر سيستمر البرازيلي مارسيلو سيزار، المدرب المؤقت، في مهامه إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وكانت إدارة “العالمي” أقالت الأسبوع الماضي مينيزيس من الجهاز الفني، عقب خسارة الفريق من الاتحاد 1ـ3 في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل النصراويون إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن قبل المعترك الآسيوي الذي ينتظر الفريق فيه الوحدة الإماراتي، في دور الثمانية في 16 أكتوبر المقبل.