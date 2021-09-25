إصابات #كورونا العالمية عند 231 مليون 

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 231 مليوناً و915 ألفا و321 إصابة، السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و751 ألفا و585 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 208 ملايين و526 ألفا و102 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

روسيا تسجّل 22041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 22041 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و822 وفاة، وشفاء 16325 حالة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 7398415 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 203095 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 6590933 حالة .

الهند تسجل 29616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الهند خلال الساعات الـ 24 الماضية 29616 إصابة جديدة بفيروس كورونا , و290 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 33 مليونا و 620 ألف حالة , كما وصل إجمالي الوفيات إلى 446 الفا و658 حالة.