مصر.. رابطة الأندية تسعى لإعادة الجماهير إلى المدرجات

قال أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز المصري لكرة القدم إن الرابطة تسعى لإعادة الجماهير إلى المدرجات وإقامة مباريات الدوري في حضورها.

وانتخب دياب رئيسا لرابطة أندية الدوري الممتاز قبل أيام بينما فاز عماد متعب مهاجم الأهلي السابق بمنصب نائب الرئيس وحصل عامر حسين على منصب أمين الصندوق.

وقال دياب لرويترز “رابطة الأندية تسعى للحفاظ على حقوق أندية الدوري الممتاز وتنظم بطولة الدوري وتعمل لتحقيق مصلحة الأندية بما يفيد الكرة المصرية”.

وتابع “نسعى بالتنسيق مع اتحاد الكرة والاتصالات بالجهات الأمنية للحصول على موافقات بحضور الجماهير للمباريات مع انطلاق الموسم الكروي الجديد”.

ومن المنتظر أن يحدد اتحاد الكرة منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز.