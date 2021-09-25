ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 184.8 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، مع صعود أسعار المعدن الثمين عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 211.21 ريال (56.31 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 184.81 ريال (49.27 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 158.41 ريال (42.23 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123.21 ريال (32.85 دولار).

وعالميا، عوض الذهب بعض خسائره أمس الجمعة، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة، مدعوما بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرجراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1754.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1755.10 دولار.