الخارجية الأمريكية: على الرئيس التونسي أن يعين رئيسا للوزراء وصياغة خطة تضم كافة الأصوات

قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تشارك “الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية”.

وأضاف “برايس”: “ما يبعث على قلقنا أن الإجراءات الانتقالية مستمرة دونما نهاية واضحة، وعلى الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة”.

وواصل: “ندعو كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضمّ المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة”.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، قال “برايس”: “نرى أن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه”.