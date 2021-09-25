تحسبا لرحيل حمد الله.. النصر يضع عينه على مهاجم العين الإماراتي

لا يزال مستقبل النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي.

وانضم حمد الله البالغ من العمر 30 سنة، إلى النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري.

وحطم النجم المغربي، جميع الأرقام القياسية مع النصر، حيث سجل 114 هدفًا، خلال 105 مباريات، في مختلف المسابقات، إلا أنه دخل في خلافات عنيفة مع زملائه اللاعبين، والأجهزة الفنية المختلفة، منذ الموسم الماضي.

وقد أشارت صحيفة “الشبابية”، في مفاجأة من العيار الثقيل، باحتمالية انتقال اللاعب، إلى الهلال، في صيف 2022، بعد نهاية عقده مع النصر، مع تصاعد أزماته الأخيرة مع النادي.

وقد نوهت الصحيفة أن مجلس إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، سيكون أمام اختيارين لا ثالث لهما، في حال رحيل أحد أفضل المهاجمين في تاريخها؛ وهما : الإبقاء على الكاميروني فينسنت أبوبكر لأطول فترة ممكنة، أو التعاقد مع مهاجم أجنبي، يستطيع تعويض حمد الله.

وأبرز ثنائي مرشح لتعويض حمد الله، في النصر، خلال الموسم الرياضي القادم، في حال تم الاستقرار على التعاقد مع قلب هجوم، بجوار أبوبكر؛ هما: “الكونغولي لابا كودجو مهاجم العين، والكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم التعاون السعودي “.

وبدأ كودجو الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، بقوة كبرى مع العين الإماراتي، مسجلًا 9 أهداف في 5 مباريات، حيث يعتبر أحد أفضل المحترفين، في منطقة الخليج العربي.

كذلك، يتصدر تاوامبا، قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، برصيد 6 أهداف، بعد مرور ست جولات، حتى الآن.