روسيا: شراكة أستراليا وأميركا وبريطانيا تثير تساؤلات بشأن قوة مثل تلك التحالفات

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا في نيويورك، حيث شارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال لافروف إن انسحاب واشنطن من أفغانستان جرى دون تفكير بالتداعيات كما ترك الأمريكيون أسلحة كثيرة.

وتابع “يجب عدم السماح بتسلل التطرف والإرهاب إلى دول الجوار وهو أمر منوط بـ “طالبان”.

وأضاف أن مسألة تقليص العقوبات على “طالبان” لم تطرح بمجلس الأمن وعلى الحركة تنفيذ وعودها، مشيرا إلى أن ثمة بؤرة إرهابية واحدة متبقية بسوريا في إدلب ولا مشكلة بمكافحة الإرهاب هناك.

وقال إن إزمة صفقة الغواصات تظهر مدى الخلل بمسألة الثقة في هذه التحالفات ونحن لن نتدخل.

وأشار إلى أن شراكة أستراليا وأميركا وبريطانيا تثير تساؤلات بشأن قوة مثل تلك التحالفات.