مواقيت نت: إمساكية رمضان ومواقيت الصلاة بدقة لجميع الدول

يُعد موقع مواقيت نت الذي يقدم خدمات فريدة من نوعها بشكل إلكتروني مثل مواقيت الصلاة اليوم ، الإمساكية الرمضانية، إتجاه القبلة، والعديد من الخدمات الإسلامية الأخرى من أشهر المواقع التي يتردد عليها المسلمون والمسلمات في مختلف دول العالم، وذلك نظرًا لأهمية ما يقدمه في حياة المسلم، وهي التعرف على مواعيد الصلوات التي فرضها الله تعالى عز وجل علينا والركن الأهم في الإسلام بعد نطق الشهادتين، وذلك لأنه حبل صلة المسلم بربه الذي يشعر من خلال الالتزام به بدوام علاقته مع الله سبحانه وتعالى وعدم انقطاعه عنه، كما أنها تلعب دور منع المسلم عن ارتكاب الذنوب والمعاصي وتحميه من الوقوع في الشهوات وملذات الحياة الفانية.

ماذا يقدم موقع مواقيت نت ؟

مواقيت الصلاة والاذان

يتيح لك الموقع إمكانية الاطلاع على جميع مواقيت الصلاة والآذان في كافة الدول العربية والدول الغربية وفقًا لتوقيت كل دولة منهم، ويمكن من خلال هذه الخدمة أن يقوم المستخدم بضبط المواقيت على الجهاز الذكي حسب المنطقة الجغرافية التي يقطن بها حتى يتعرّف على مواقيت الاذان بشكل دقيق.

اتجاه قبلة الصلاة

اتجاه القبلة هي عبارة عن خدمة إلكترونية يوفرّها الموقع حتى يستطيع المسلم في مختلف مدن ودول العالم من الاستعلام عن وجهة القبلة الصحيحة للصلاة، وذلك من خلال الدخول على صفحة اتجاه القبلة وضبط البوصلة حتى يثبت السهم الأحمر وهذا يعني أن السهم أصبح في اتجاه القبلة لمكة المكرمة.

تقويم إمساكية رمضان

يوفرّ الموقع إمساكية شهر رمضان المبارك لكي يستطيع المسلم التعرّف منها على مواقيت الاذان والصلاة في جميع الفروض بشكل عام، ومعرفة وقت أذان الفجر الذي يبدأ المسلم فيه صيامه بالإمساك عن الطعام والشراب، بالإضافة إلى معرفة موعد اذان المغرب في رمضان لمعرفة وقت انتهاء الصيام والإفطار.

إضافة توقيت الصلاة لموقعك

خدمة إضافة توقيت الصلاة لموقعك عبارة عن خدمة يمكنك ضمها إلى موقعك وذلك من خلال إضافة ودجت جدول الصلاة لمختلف المدن والدول في العالم أجمع بمختلف مواقيتها وعرض الوقت المحلي والوقت المتبقي على رفع آذان الصلوات حسب ما يتفق مع كل مدينة وذلك باللون والشكل والتصميم الذي يرغب به المستخدم كما يتناسب مع واجهة الموقع وتصميمه.

أذكار دينية مستحبة بعد قضاء كل صلاة

نتعرف في السطور القادمة على بعض الأذكار المستحبة أن يرددها المسلم عقب كل صلاة، ونذكر منها:

أذكار صلاة الفجر

قال: حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: “دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل. رواه الترمذي.

أذكار صلاة الظهر

كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبيرِ يُهلِّلُ في دبرِ الصَّلاةِ يقولُ: “لا إلَه إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لَه لَه الملكُ ولَه الحمدُ وَهوَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ولا نعبدُ إلَّا إيَّاهُ لَه النِّعمةُ ولَه الفضلُ ولَه الثَّناءُ الحسَنُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ مخلصينَ لَه الدِّينَ ولَو كرِه الكافرونَ ثمَّ يقولُ ابنُ الزُّبيرِ كان رسولُ اللهِ يهلِّلُ بهنَّ في دُبرِ الصَّلاةِ”.

أذكار صلاة العصر

عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: “أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أخذَ بيدِهِ، وقالَ: يا مُعاذُ، واللَّهِ إنِّي لأحبُّكَ، واللَّهِ إنِّي لأحبُّك، فقالَ: أوصيكَ يا معاذُ لا تدَعنَّ في دُبُرَ كلِّ صلاةٍ تقولُ: اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ”.

أذكار صلاة المغرب

“قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرّات، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم ” قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ”.

أذكار صلاة العشاء

الّلهم أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت. “من قالها موقناً بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنّة وكذلك حين يصبح”.

وإلى هنا نختم معكم هذا المقال الذي تناولنا فيه واحداً من أفضل المواقع التي تقدم خدمات مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان، ألا وهو موقع مواقيت نت mwaqet.net ، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يوفرها لكافة المسلمين في جميع دول العالم.