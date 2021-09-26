طقس_اليوم: غبار وأتربة تحد من الرؤية الأفقية بـ #الرياض و #الشرقية #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 30-50 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.