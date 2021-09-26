مربط ساجر للخيول العربية الأصيلة يحتفي بذكرى اليوم الوطني 91

نظم مربط ساجر للخيول العربية الاصيلة بالتعاون مع كوفي إليفين 11 بساجر احتفالية بمناسبة الذكرى 91 لليوم الوطني وذلك من خلال تنظيم عدد من البرامج والفعاليات المختلفة لزوار المربط من اهمها اعداد مسيرة للخيول العربية الأصيلة شارك فيها أكثر من عشرين فارساً.

بالاضافة إلى فتح كافة خدمات المربط مجانا للضيوف لمدة ثلاثة ايام متتالية وتشمل تلك الخدمات تعليم ركوب خيل ومشاهده عروض مميزة للخيول العربية الاصيلة والتقاط الصور التذكارية معها.

كما شملت مشاركة كوفي إليفين تقديم انواع مختلفة من المشروبات مجاناً لضيوف المربط احتفاءاً بذكرى اليوم الوطني 91 والتي لاحق استحسان زوار المربط وضيوفه.

من جهته ، وجه ملاك مربط ساجر الشكر والتقدير لكل من لبى دعوتهم للحضور والمشاركة في احتفاليتهم بمناسبة اليوم الوطني 91 معربين عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه الفعالية الوطنية والتي تعود بالذاكرة إلى ذكرى توحيد هذه البلاد على يد المغفور له باذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود .

يجدر بالدكر أن هذه المشاركة لمربط ساجر للخيول العربية الأصلية تعد الثانية على التوالي وقد سبقها مشاركة في العام الماضي من خلال تنظيم مسيره خيول عربية أصيلة وعدد من الفعاليات الترفيهيه الاخرى.