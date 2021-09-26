3 قتلى و50 مصاباً إثر خروج قطار عن القضبان في أمريكا

قُتل مالا يقل عن 3 أشخاص وأصيب 50 أخرون إثر خروج قطار سكك حديدية تابع لشركة أمتراك الوطنية عن القضبان في ولاية مونتانا الأمريكية، بعد ظهر يوم السبت بالتوقيت المحلي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن فرق الإنقاذ سارعت لإخراج الركاب من عربات القطار، وفقاً للسلطات.

وقالت شركة أمتراك إن سبع عربات في قطار إمباير بيلدر خرجت عن القضبان حوالي الساعة الرابعة مساءً، القرب من جوبلين، في مونتانا.

وتابعت الشركة في بيان إن نحو 146 راكباً و16 من أفراد الطاقم كانوا على متن القطر وقت الحادث، “مع الإبلاغ عن إصابات”.