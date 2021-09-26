إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 232.2 مليون حالة

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 232 مليونا و284 ألفا و754 إصابة حتى الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و757 ألفا و425 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 208 ملايين و896 ألفا و854 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 596 وفاة و9697 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 275299 بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و628812 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء السبت تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و39 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 789 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 254 ألفا و60 حالة حتى مساء السبت، ووفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 300 ألف و 945 شخصاً وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 ألفاً و149 حالة.