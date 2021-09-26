ارتفاع تمويل المشاريع النسائية السعودية 124%

أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي “كفالة”، عن بلوغ إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال والمستفيدة من البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، نحو 456 منشأة بقيمة تمويل تبلغ 432 مليون ريال، لترتفع بذلك نسبة استفادة سيدات الأعمال إلى 124%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب البرنامج، تصدرت خلال النصف الأول خمسة قطاعات اقتصادية لسيدات الأعمال من حيث الدعم، أولها قطاع تجارة الجملة بـ 215 منشأة وقيمة كفالات 160 مليون ريال، إذ تمثل 47% من إجمالي المنشآت، في حين بلغ عدد منشآت قطاع خدمات الإقامة والطعام 64 منشأة وقيمة كفالات 30 مليون ريال تمثل 14%.

وجاء بعد ذلك قطاع الصناعات التحويلية بـ 38 منشأة وقيمة كفالات 56 مليون ريال تمثل 8%، وقطاع التشييد بـ 32 منشأة وقيمة كفالات 50 مليون ريال تمثل 7%، وقطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنحو 22 منشأة وقيمة كفالات 31 مليون ريال تمثل 5%، وفقا لجريدة الاقتصادية.

أما أعلى المناطق من حيث الدعم، فتصدرتها منطقة الرياض بـ 151 منشأة تمثل 33% من إجمالي المنشآت وبقيمة كفالات 178 مليون ريال، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 115 منشأة تمثل 25% من الإجمالي بقيمة كفالات 97 مليون ريال،

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 102 منشأة تمثل 22% من الإجمالي بقيمة كفالات 99 مليون ريال.

وعمل البرنامج على زيادة عدد جهات التمويل المتعاونة لتوفير فرص تمويلية تلبي احتياجات سيدات الأعمال السعوديات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها، وذلك عن طريق أدوات إضافية تم توفيرها ضمن هيكل المنتجات الجديدة للبرنامج لزيادة مساهمة المرأة السعودية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتفعيل دورها الاستثماري، في ظل رؤية المملكة 2030.

ويأتي ارتفاع نسبة التمويل لسيدات الأعمال نتيجة العمل مع مجموعة من الجهات الحكومية، أولاها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير سياسات البرنامج لتحفيز هذه الشريحة عبر تخفيض رسوم البرنامج على الطلبات الواردة للبرنامج تشجيعا وتحفيزا لهذه الفئة. كما استفادت سيدات الأعمال من مبادرات البنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية الوطني، التي تم إطلاقها خلال فترة جائحة كوفيد – 19.