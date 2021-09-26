ضبط قائد مركبة متهور كاد يصدم رجل مرور

أعلن المرور السعودي، ضبط قائد مركبة «لكزس» كاد أن يصدم رجل مرور.

جاء ذلك ردًا على بلاغ ورد لـ «المرور» – عبر تويتر – رصد مقدمه قائد السيارة يقود بطريقة متهورة وكاد أن يصدم رجل المرور.

ورد «المرور السعودي» بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ويتضمن نظام المرور القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة ووجوب التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة من قبل السائق، وفقًا لأحكام النظام ولائحته.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا