عاجل .. #أرامكو السعودية: صفقة أنابيب بـ 17 مليار دولار واقتراب مرحلة الحسم

وقع اختيار أرامكو “عملاق النفط”، على مجموعة ميتسوي سوميتومو المالية اليابانية SMBC لتقديم المشورة المالية للشركة في صفقة بيع أصول بقطاع الغاز تتراوح قيمتها ما بين 17-20 مليار دولار، بحسب مصادر مصرفية لـ CNBC عربية

وأضافت المصادر أن أرامكو تعمل حاليا على المفاضلة بين العروض المقدمة بالتعاون مع مستشاري الدمج والاستحواذ الذين جرى تعيينهما سابقا لتقديم المشورة حول الأمر.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في يونيو حزيران الماضي عن مصادر لها أن أرامكو وقع اختيارها على JP Morgan وGoldman Sachs لتقديم المشورة بشأن الصفقة المحتملة فيما كان دور المستشار المالي لا يزال شاغرا.

وكشفت المصادر أن تحالف مستثمرين بغالبية آسيوية قد يكون في صدارة المرشحين المحتملين للفوز بالصفقة ، مع دخول صناديق آسيوية سيادية في مقدمتها صناديق الثروة السيادية في سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين على خط المفاوضات.

ومن بين المستثمرين المحتملين أيضا صندوق Brookfield الأميركي والذي كان من بين التحالف الذي فاز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لأدنوك الإماراتية العام الماضي.

واستحوذ تحالف صناديق استثمارية عالمية على حصة 49% في أصول الغاز التابعة لأدنوك بصفقة اقتربت قيمتها من نحو 21 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن هيكل التمويل الخاص بالصفقة سيتشابه مع هيكل التمويل الخاص بصفقة أنابيب النفط التي جرى إغلاقها قبل نحو 3 شهور من الآن والتي فاز بها تحالف مستثمرين تقوده EIG Global Energy في صفقة بلغ قوامها آنذاك 12.4 مليار دولار.

وتابعت المصادر أن حجم الصفقة سيتضمن ما يربو على 4 مليارات دولار باستخدام الأسهم فيما سيتم تمويل بقية الصفقة من خلال قرض تقدمه مجموعة من المصارف على غرار ما حدث في صفقة أنابيب النفط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مصدر في قطاع النفط لـ CNBC عربية إن تحالف المستثمرين الذي استحوذ على أنابيب النفط التابعة لأرامكو بصدد تمويل الجزء الأخير من الصفقة عبر إصدار سندات تقترب قيمتها من نحو 4 مليارات دولار فيما جرى تمويل الجزء المتبقي باستخدام قرض بلغت قيمته نحو 10.5 مليارات دولار.

وقدم MUFG الياباني المشورة لأرامكو في تمويل صفقة أنابيب النفط.

وكشفت المصادر عن تفاصيل جديدة بشأن القرض الذي جرى من خلاله تمويل صفقة أنابيب النفط، إذ قالت المصادر المصرفية لـ CNBC عربية إن البنوك المقدمة للتمويل تضمنت 8 مصارف وهي BNB Paribas وCiti وMizuho وJP Morgan وبنك أبوظبي الأول وHSBC وSMBC.

وأضافت المصادر أن القرض الذي جرى ترتيبه تبلغ مدته 5 سنوات وجرى تسعيره دون 100 نقطة أساس على أن ترتفع الكلفة تدريجيا بعد العام الثاني لتشجيع عملية إعادة التمويل.