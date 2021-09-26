أموال #حماس بـ #السودان تثير سجالاً على #تويتر.. فتح: الشعب يحتاجها وابو مرزوق يرد.. صيد في الماء العكر

دعا مسؤول فلسطيني السودان إلى تسليم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صودرت من حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تغريدة له على موقع «تويتر» أمس السبت: نتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوماً شعباً وحكومة مع شعب فلسطين، أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين، فالشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال، وتحديداً شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم.

ورد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس نائب رئيس الحركة في الخارج، على دعوة حسين الشيخ بالقول إن الأخير يحاول الاصطياد في المياه العكرة.

وكتب أبو مرزوق على تويتر: يحاول حسين الشيخ الاصطياد في الماء العكر، فما جرى في السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأميركي للشق المدني في حكومة عبدالله حمدوك في مواجهة العسكر.

لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها.